O senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr, expressou sua enorme satisfação por ter seu nome entre os candidatos ao prêmio Bola de Ouro de 2026, mas fez questão, ao mesmo tempo, de ressaltar que há uma série de jogadores que apresentaram níveis notáveis e que mereciam estar na lista, especialmente das competições do Campeonato Saudita.

A revista "France Football" havia anunciado na terça-feira, dia 8 de setembro, a lista dos 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro, que contou com a presença de dois jogadores do Campeonato Saudita: Mané, após sua contribuição na conquista do título da liga pelo Al-Nassr, e Julián Quiñones, artilheiro da competição e astro do Al-Qadisiyah na última temporada.

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Mané disse, em declarações pela plataforma "Thmanyah", sobre o que sentiu ao saber de sua indicação ao prêmio: "É uma sensação inacreditável! Gostaria de agradecer aos torcedores e, claro, aos jornalistas".

Mané reconheceu que alguns nomes poderiam estar presentes, ao dizer: "Sei que havia muitos jogadores que poderiam estar na lista, com certeza, especialmente do Campeonato Saudita, mas esses são os votos, então gostaria de agradecer mais uma vez".

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O ponta senegalês afirmou que o simples fato de entrar na disputa da Bola de Ouro não o fará se contentar com o que já conquistou, enfatizando seu desejo de continuar evoluindo, ao dizer: "Vou buscar continuar seguindo em frente e, claro, tornar-me cada vez melhor".

As declarações de Mané vieram após sua primeira partida desde o anúncio de sua indicação ao prêmio, na qual liderou o Al-Nassr à vitória sobre o Abha pelo placar de 2 a 1, em um confronto que ele descreveu como extremamente importante, especialmente após a derrota para o Al-Ittihad pelo mesmo placar na rodada anterior, sendo esta a primeira derrota do time durante a temporada.

Mané esclareceu que a vitória sobre o Abha foi a resposta necessária do Al-Nassr, afirmando que conquistar os três pontos era o objetivo mais importante, apesar de ter reconhecido a existência de alguns erros durante o segundo tempo, entre eles a perda de bola e os passes imprecisos.

Ele destacou que o cansaço, as altas temperaturas e a sequência de partidas afetaram a concentração dos jogadores em alguns momentos do confronto, mas ressaltou que o time possui a qualidade que lhe permite apresentar um desempenho melhor, afirmando que o trabalho continuará para evitar esses erros nas próximas partidas.