Após ida para o Bayern, Lewandowski virou o grande pesadelo do Dortmund

O atacante polonês transformou sua antiga equipe em sua vítima favorita e segue em grande fase pelos Bávaros

Robert Lewandowski escreveu história com a camisa do nas quatro temporadas em que defendeu o clube aurinegro. Protagonizou noites memoráveis, como quando fez quatro gols sobre o em semifinal de Champions, e foi parte importante do time treinado por Jurgen Klopp que conquistou duas vezes a e ainda levantou uma Copa da . A idolatria, contudo, terminou quando o polonês anunciou que jogaria no a partir de 2014. De lá para cá, o camisa 9 se transformou em um verdadeiro pesadelo para os borussianos.

A vitória por 3 a 2 do Bayern sobre o Dortmund, no encontro válido pela sétima rodada da Bundesliga 2020-21, provou este ponto mais uma vez. O polonês fez o segundo e deu a assistência para Sané anotar o terceiro – Alaba inaugurou o marcador. Poderia ter sido até mais, uma vez que Lewandowski ainda teve dois gols anulados. A vitória deixou os Bávaros, que antes do apito inicial estavam empatados em pontos com o Dortmund, na liderança isolada do certame.

Desde que chegou ao Bayern, para a temporada 2014-15, Lewandowski balançou as redes do Borussia Dortmund 19 vezes nos 22 enfrentamentos que teve contra sua antiga equipe. Transformou a ex-equipe em sua principal vítima. Se considerarmos ainda as duas assistências que tem em seu nome, participou diretamente de 21 gols sobre os aurinegros (quase um por jogo), colocando-se como responsável por 41.6% dos 48 gols marcados pelo Bayern sobre o Dortmund desde a sua chegada a Munique.

Robert Lewandowski, contudo, não é apenas um pesadelo para o Borussia Dortmund: ele é um dos grandes representantes do retorno do Bayern como grande figura hegemônica no futebol alemão, posição que, especialmente durante os seus quatro anos vestindo a camisa daquele Dortmund treinado por Klopp, esteve ameaçada para o gigante de Munique. Quando ainda representava os aurinegros, o polonês marcou cinco vezes sobre o seu atual clube. Hoje, vê a camisa do Bayern como a principal de toda a sua carreira. Campeão da Champions como protagonista meses atrás, completou justamente contra o Dortmund seu 300º jogo pelos Bávaros... sem deixar de fazer o seu gol.