Após Guimarães, Arsenal foca na quinta contratação

O Arsenal se prepara para apresentar uma nova proposta pelo zagueiro do Aston Villa, Ezri Konsa, depois de estar prestes a fechar a contratação do capitão do Newcastle United, Bruno Guimarães.

Os campeões da Premier League contrataram até o momento tanto Christos Tzolis quanto Illan Meslier, além de terem ativado uma cláusula que lhes permite contratar Piero Hincapié em definitivo, após ele ter jogado a temporada passada por empréstimo.

E uma quarta contratação se aproxima da confirmação, depois de o Arsenal finalmente ter chegado a um acordo para contratar Guimarães, após longas negociações com o Newcastle.

O jogador brasileiro já concluiu seus exames médicos no Arsenal, e deve reforçar as opções do técnico Mikel Arteta no meio-campo do time londrino.

O Arsenal ainda busca mais contratações, e continua com a esperança de concretizar um negócio gigantesco com a contratação de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Em outro contexto, o jornal "Daily Mail" noticiou que o Arsenal se prepara para apresentar uma segunda proposta pelo zagueiro inglês Konsa, buscando reforçar sua defesa após a lesão de William Saliba nas costas durante sua participação com a seleção da França na Copa do Mundo.

O Arsenal apresentou uma proposta inicial por Konsa mais cedo neste verão, mas dizem que aquela proposta foi muito abaixo da avaliação do Villa, de 60 milhões de libras esterlinas, pelo jogador de 28 anos.

Mesmo assim, o Arsenal não perdeu a esperança de conseguir seu principal alvo para a posição de zagueiro central, e pode testar novamente a determinação do Villa apresentando uma nova proposta.

O time de Unai Emery já viu as saídas de Morgan Rogers, Youri Tielemans e Lucas Digne neste verão, e, portanto, não sofre nenhuma pressão financeira para vender Konsa.

O jornal ressaltou que o Aston Villa só cogitaria permitir a transferência de Konsa para o Emirates Stadium caso encontre primeiro um substituto adequado.

Konsa participou de todos os oito jogos da Inglaterra na Copa do Mundo deste verão, na qual a seleção dos Três Leões conquistou o terceiro lugar, sua melhor colocação desde 1966.