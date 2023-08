Após fracasso em negociação, Wendel avisa: “Próxima janela eu vou para o Flamengo”

Volante queria se transferir para o time carioca, mas clube não chegou a um acordo com os russos

O Flamengo tentou, mas não chegou a um acordo com o Zenit pela transferência de Wendel nesta janela. O volante, no entanto, não esconde o desejo de vestir as cores do rubro-negro e avisou ao estafe e aos amigos que na próxima chegará ao clube.

Wendel passou a ser prioridade do rubro-negro nesta janela após as dificuldades nas tentativas por Claudinho, do Zenit e De La Cruz, do River Plante. Além disso, a saída de Arturo Vidal fez com que Sampaoli pedisse a chegada de mais um jogador para o setor.

Na reta final da janela, o Flamengo voltou às atenções para o volante, mas esbarrou nas dificuldades impostas pelo Zenit. O time carioca não conseguiu chegar a um acordo com os russos que, no final, exigiram 18 milhões de euros mais o pagamento do mecanismo de solidariedade e 50% do valor total à vista.

Mais artigos abaixo

Wendel ficou bastante chateado com o desfecho negativo, o jogador queria muito se transferir para o Flamengo. Em conversas com seu estafe e amigos, ele avisou que na próxima janela de transferências chegará ao clube.

"

Chegamos perto, na próxima eu vou para o Flamengo”, relatou o meio-campista.

O Zenit ainda não tem outras ofertas por Wendel. O clube russo recebeu um contato do Napoli, que até o momento não formalizou nenhuma proposta. Vale lembrar que a janela de transferências na Europa e no Oriente Médio seguem abertas e só fecharão em setembro. O jogador foi inscrito pelo clube russo e fica à disposição para a temporada.