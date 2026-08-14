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imago-sport-1080924591.jpgIPA Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Após Ferran Torres, o Paris fecha nova contratação

Mercado da bola
PSG
Ajax
M. Godts
Campeonato Francês
França
Países Baixos
Bélgica

Mercado quente

Os dirigentes do Paris Saint-Germain conseguiram fechar mais uma contratação durante a atual janela de transferências de verão.

O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano escreveu em sua conta na rede social "X": "Urgente. O Paris Saint-Germain chega a um acordo verbal com o Ajax pela contratação de Mika Godts. Negócio fechado!".

E Romano acrescentou: "O acordo foi selado verbalmente por 55 milhões de euros, depois do envio de uma nova proposta oficial do Paris Saint-Germain".

O especialista em mercado concluiu: "Os documentos ainda não foram trocados entre os dois clubes, mas há um acordo verbal sobre o negócio".

Vale lembrar que o Paris Saint-Germain também chegou a um acordo pela contratação do espanhol Ferran Torres, atacante do Barcelona, por um valor próximo de 50 milhões de euros.

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