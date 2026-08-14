Após Ferran Torres, o Paris fecha nova contratação

Os dirigentes do Paris Saint-Germain conseguiram fechar mais uma contratação durante a atual janela de transferências de verão.
O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano escreveu em sua conta na rede social "X": "Urgente. O Paris Saint-Germain chega a um acordo verbal com o Ajax pela contratação de Mika Godts. Negócio fechado!".
E Romano acrescentou: "O acordo foi selado verbalmente por 55 milhões de euros, depois do envio de uma nova proposta oficial do Paris Saint-Germain".
O especialista em mercado concluiu: "Os documentos ainda não foram trocados entre os dois clubes, mas há um acordo verbal sobre o negócio".
Vale lembrar que o Paris Saint-Germain também chegou a um acordo pela contratação do espanhol Ferran Torres, atacante do Barcelona, por um valor próximo de 50 milhões de euros.