Após empate, Simeone exalta Koke: "é incrível taticamente"

Atlético de Madrid empatou em 1 a 1 com o Sevilla neste domingo (6)

Em duelo pela vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid manteve o segundo lugar, neste domingo (6), ao empatar por 1 a 1 com o Sevilla, fora de casa, pela 18ª rodada. E após trabalhar duro para garantir um ponto, o técnico Diego Simeone reservou elogios a Koke.

"Nós mudamos a posição de Koke porque taticamente ele é extraordinário. Ele fez um ótimo trabalho em uma posição que não está acostumado. Depois disso, tudo mudou", disse.



Foto: Getty Images





O empate fez com que o time de Simeone, cuja única derrota na temporada veio contra o Celta de Vigo no início de setembro, tenha perdido a chance de eliminar a vantagem do Barcelona.

"Foi um ótimo jogo. O Sevilla é muito forte em casa e houve períodos em que ambas as equipes dominaram. Nós não atacamos muito bem no primeiro tempo, mas melhoramos muito depois do intervalo. Acho que a forma como reagimos merece elogios", concluiu.