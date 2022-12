Após defender pênalti de Messi, goleiro da Polônia manda aviso para Mbappé

O arqueiro polonês, Wojciech Szczesny, concedeu entrevista coletiva antes do confronto das oitavas de final da Copa contra a seleção da França

O encontro está marcado: neste domingo (4), às 12h (de Brasília), a seleção da França enfrenta a Polônia nos oitavas de final da Copa do Mundo. Um encontro que o atual campeão obviamente entra como favorito, contra uma seleção que não necessariamente foi bem durante a fase de grupos.

Um dos nomes mais experientes da Polônia nesta Copa do Mundo, Szczesny chega às oitavas em alta. Principalmente após defender um pênalti de Messi no duelo com a Argentina.

Neste Mundial, o goleiro foi um dos destaques da fase de grupos. Com 22 defesas em três jogos, sendo 12 em uma só partida, além de dois pênaltis defendidos - de Salem Al-Dawsari na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita e de Messi na derrota por 2 a 0 para a Argentina. O próximo embate de Szczesny será contra Mbappé, um dos artilheiros desta Copa com três gols marcados.

Szczesny manda recado para Mbappé

Com 3 gols na Copa e atuações que brilham os olhos, Kylian Mbappé ainda impressiona seus adversários. A estrela do Paris Saint-Germain já é apontada como o perigo número 1 para os poloneses. Wojciech Szczesny está ciente disso, mas o arqueiro da Polônia tem a intenção de não deixar o craque francês marcar.

"Eles são grandes favoritos, são um dos melhores times do mundo, mas faremos o possível para tentar passar nesta fase", disse o goleiro polonês após a partida contra a Argentina. A chave para parar Mbappé? Eu mesmo!“ Disse o goleiro da Juventus em coletiva de imprensa.

Szczesny já se cruzou com Kylian Mbappé nesta temporada. Foi na Champions League, com a Juventus contra o Paris Saint-Germain. Mbappé marcou dois gols no Parc des Princes antes de mais uma vez marcar na Itália. Recorde-se que o arqueiro da Polónia foi o grande responsável pela classificação de sua equipe, já que pegou 2 pênaltis desde o início deste Mundial.