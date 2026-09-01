O clube português Benfica conseguiu tirar um jovem talento marroquino do clube saudita Al-Qadsiah, apenas três meses após tê-lo contratado.

O Al-Qadsiah anunciou nesta terça-feira sua concordância com a transferência de seu lateral-esquerdo marroquino Sofyan Amrabat ao Benfica, por empréstimo até o fim da atual temporada, com a existência de uma cláusula de recompra.

Segundo revelaram relatos da imprensa anteriormente, o clube português terá a possibilidade de contratar Amrabat em definitivo após o fim do período de empréstimo, mediante o pagamento de cerca de 10 milhões de euros.

A saída de Amrabat acontece apenas três meses após sua contratação, já que o Al-Qadsiah o incorporou em junho passado com um contrato que se estende por três anos, em uma transferência livre, após o fim de seu contrato com o Utrecht, da Holanda.

Relatos da imprensa afirmaram que o lateral marroquino não conseguiu se adaptar ao ambiente na Arábia Saudita, além de ter ficado fora dos planos de seu técnico irlandês Brendan Rodgers durante a nova temporada.

Vale lembrar que o jogador de 25 anos é considerado um dos talentos emergentes mais promissores, e disputou 50 partidas pelo Utrecht na última temporada, nas quais marcou 4 gols e deu 18 assistências.