Após conquistar Golden Boy, De Ligt prefere enaltecer Messi

Zagueiro do Ajax lembrou de jogador do Barcelona durante discurso após premiação oferecida a jovens futebolistas

Em entrevista após a confirmação do recebimento do prêmio Golden Boy, o zagueiro Matthijs de Ligt reverenciou Lionel Messi ao falar da alegria em conquistar a honraria e destacou os outros nomes presentes na lista.

"Todos sabem o tipo de influência que ele tem no futebol, então me sinto muito orgulhoso de estar na mesma premiação que ele. Estou muito orgulhoso de receber esse prêmio. Se olhar quem já ganhou no passado... É inacreditável!", comentou o holandês.



De Ligt está no time principal do Ajax desde a temporada 2016/17 (Foto: Getty Images)

De Ligt se tornou o primeiro defensor a ganhar o prêmio. Por esse fato, o atleta do Ajax exaltou a presença como vencedor da eleição. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

"Os defensores não são tão fáceis de entender e ganhar como um torna tudo mais especial", acrescentou o atleta.

O Golden Boy foi criado pelo jornal italiano Tuttosport e busca premiar o melhor jogador em atividade no futebol europeu com até 21 anos. A eleição é feita com jornalistas de 11 veículos de 10 países diferentes.