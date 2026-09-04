A União das Federações Europeias de Futebol impôs punições severas à dupla do Fenerbahçe, Mason Greenwood e Mateo Guendouzi, em virtude dos acontecimentos e das provocações ocorridos na partida de volta contra o Olympique Lyon, enquanto as sanções também atingiram os clubes turco e francês.

De acordo com o jornal espanhol "As", a Comissão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA puniu os jogadores, de modo que um deles ficará ausente no início da caminhada do Fenerbahçe na Liga dos Campeões da Europa, após um jejum de 18 anos, já que a equipe enfrentará a Roma e depois o Aston Villa.

Mateo Guendouzi foi o mais prejudicado pelas punições, tendo recebido uma multa no valor de 50 mil euros e a suspensão por um total de quatro partidas nas competições de clubes da UEFA nas quais estaria apto a participar, por insultar outras pessoas que estavam presentes na partida, provocar a torcida e violar as regras fundamentais de conduta.

A suspensão de Guendouzi por dois jogos dos quatro fica sujeita a um período de prova de um ano, com início a partir da data da decisão.

O jogador do Fenerbahçe havia entrado em uma discussão com a torcida francesa e a provocado, depois que a equipe turca conseguiu se classificar para a fase seguinte após vencer o Olympique Lyon em pleno território adversário.

Por sua vez, Mason Greenwood recebeu uma multa no valor de 30 mil euros, além da suspensão por uma partida com pena suspensa, ou seja, condicionada a um período de prova de um ano com início a partir da data da decisão.

O clube turco também foi alvo de várias multas, que chegaram a 30 mil euros pelo uso de fogos de artifício, 15 mil euros pela desordem entre os torcedores e 50 mil euros pela violação, por parte de sua equipe, das regras gerais e fundamentais de conduta.

Punições ao Lyon

O Fenerbahçe não foi a única parte a ultrapassar várias linhas vermelhas, já que o treinador de goleiros do Olympique Lyon, Antônio Ferreira, recebeu a suspensão por cinco partidas por agressão.

A decisão dizia: "O treinador de goleiros do Olympique Lyon, Antônio Ferreira, foi suspenso por um total de cinco partidas nas competições de clubes da UEFA das quais participaria normalmente, por agressão grave. Sua suspensão por dois jogos dessas partidas fica sujeita a um período de prova de um ano, com início a partir da data da decisão".

Assim, a punição atinge o membro da comissão técnica do treinador Fonseca com a suspensão por três partidas, além de outras duas partidas com pena suspensa.

O clube francês também não escapou das multas, tendo sido punido com o pagamento de 48 mil euros pelo arremesso de objetos, 5 mil e 500 euros pelo uso de fogos de artifício, 5 mil euros pela desordem entre os torcedores, além da punição mais severa, que chegou a 50 mil euros pela violação das regras gerais e fundamentais de conduta.



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