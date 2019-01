Após chegada de Boselli, Corinthians tenta negociar Jonathas

Timão prefere se desfazer de jogador que pertence ao Hannover (ALE), mas Gustavo e Roger também podem deixar o clube

Após o anúncio da contratação de Mauro Boselli, o Corinthians tenta agora negociar um dos centroavantes do seu elenco. Emprestado pelo Hannover, da Alemanha, até o meio deste ano, Jonathas é o favorito para deixar o clube, mas Gustavo e Roger já receberam propostas entre o fim de 2018 e o início deste ano.

Boselli chega ao Corinthians com a missão de ser o centroavante artilheiro que a equipe não conseguiu repor desde a saída de Jô para o Nagoya Grampus, do Japão, em dezembro de 2017.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Jonathas foi contratado por empréstimo do Hannover no meio de 2018 e decepcionou. O centroavante sofreu com lesões, disputou apenas nove jogos e marcou um gol. Escolha dos editores Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

O Timão tenta se desfazer do jogador, mas o clube alemão não aceita receber o jogador de volta antes do fim do empréstimo. Assim, a diretoria busca outro clube interessado para repassá-lo.

Roger, por sua vez, também não caiu nas graças da torcida na última temporada, mas agrada a diretoria e ouviu do técnico Fábio Carille que está nos planos do Corinthians para 2019.

O camisa 9, que disputou 25 partidas e marcou cinco gols com a camisa alvinegra, porém, tem mercado e recebeu no fim de 2018 uma proposta do Goiás, além de sondagens de clubes estrangeiros.



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Por fim, Gustavo também está de volta ao Timão após se destacar pelo Fortaleza, onde terminou 2018 como o artilheiro do Brasil, com 30 gols. No Corinthians, disputou nove duelos em 2016 e não conseguiu balançar as redes.

Fábio Carille quer contar com o jogador em 2019, mas, caso chegue uma boa proposta, a diretoria estudará negociá-lo. Recentemente, o clube recusou uma oferta de empréstimo do Erzurumspor, da Turquia.

Vale lembrar que no fim do ano passado, o Corinthians já emprestou o jovem centroavante Matheus Matias até o fim de 2019 para o Ceará. Além disso, o clube ainda monitora a situação de Vagner Love, que tenta rescindir seu contrato com o Besiktas, da Turquia.