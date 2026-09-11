A torcida do Al-Ahli seguiu descarregando sua fúria sobre os jogadores do clube, diante do desempenho e dos resultados em queda ao longo da atual temporada, sendo o técnico holandês Marino Pusic a mais recente vítima.

O Al-Ahli recebeu o Al-Hazm nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela sétima rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Al-Youm" publicou, por meio de sua conta oficial no "X", um vídeo que mostrou a torcida do Al-Ahli vaiando Pusic durante sua saída ao lado dos jogadores no intervalo da partida.

Essas vaias ocorreram apesar de o Al-Ahli estar vencendo por 3 a 1, depois de ter ficado atrás por 1 a 0 desde o segundo minuto.

Pusic tornou-se a segunda vítima das vaias da torcida do Al-Ahli, após o meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, que passou pela mesma situação durante a vitória por 5 a 0 sobre o Al-Riyadh, na quarta rodada da Liga Roshn.

O Al-Ahli sofreu 3 derrotas na atual temporada da Liga Roshn, diante do Al-Khaleej por 3 a 1, do Al-Hilal por 3 a 0 e do Al-Qadsiah por 3 a 2, afastando-se da disputa pela liderança da tabela de classificação.

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