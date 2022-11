Após ano espetacular no Athletico, Terans se divide entre especulações e expectativas

No total, Terans participou diretamente de 26 dos 100 gols marcados no ano, ou seja, a cada quatro gols da equipe na temporada

A classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, alcançada na rodada final do Brasileirão, coroou um ano excelente do Athletico. Nesse contexto, um personagem em especial foi muito importante para que esse objetivo fosse alcançado: o meia-atacante David Terans.

Em sua segunda temporada pelo Furacão, o uruguaio marcou 17 gols e deu 9 assistências, desempenho que o fez artilheiro e líder em passes para gol da equipe nesta temporada. No total, “El Rey” participou diretamente de 26 dos 100 gols marcados no ano, ou seja, a cada quatro gols da equipe na temporada, um passou pelos pés do jogador!

Além disso, Terans também fez gols decisivos, como o da vitória sobre o Palmeiras, que classificou o Athletico para a decisão em Guayaquil. Na finalíssima, porém, foi preterido por Felipão e só entrou em campo no fim do segundo tempo, com o placar já era desfavorável. Se ele conseguiria fazer a diferença se tivesse mais tempo em campo, nunca saberemos.

O fato é que esta foi a melhor temporada do uruguaio na carreira, tanto em gols (17), assistências (9, igualando 2021) e número de partidas disputadas (53). Não à toa, o maestro atleticano figurou entre os pré-convocados do Uruguai para a Copa do Mundo no Catar, ainda que tenha ficado de fora na última chamada — azar da Copa!

Ainda assim, Terans é certamente um dos grandes nomes do Athletico em 2022, ao lado de Bento e Fernandinho. Por conta disso, é o jogador mais cobiçado do atual elenco atleticano neste fim de temporada, tendo sido sondado, segundo a imprensa, por clubes como Flamengo, Vasco, São Paulo e outras equipes do exterior.

Em todo caso, é provável que ele siga no Furacão em 2023, já que tem contrato até junho de 2025 e está bastante valorizado, apesar de não ser titular absoluto. Especula-se até que o Athletico esteja pedindo algo em torno de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) para liberá-lo agora. Será que alguém no futebol nacional paga isso por um jogador de 28 anos?

Vale lembrar que Terans chegou ao clube em maio de 2021 vindo do Peñarol, onde estava jogando emprestado pelo Atlético-MG. À época, o Athletico pagou R$ 7,5 milhões ao Galo para ter 80% dos direitos econômicos do atleta, valor que certamente tentará superar em uma provável futura negociação.

Por enquanto, “El Rey” Terans permanece no Athletico para a próxima temporada e, sem dúvida, seguirá sendo apoiado pelo fanático povo atleticano, a quem ele fez questão de agradecer a devoção, em entrevista recente ao site oficial do clube.

“A torcida me apoia muito, não só em campo, mas também fora. Isso, para mim, é muito importante. Não é fácil ser estrangeiro e jogar no Brasil. Estou muito feliz aqui no Athletico, sobretudo quando a torcida grita meu nome. Isso nunca havia acontecido comigo. Isso para mim… É algo muito lindo”, declarou.

Que a comunhão entre o “Rei David” e seus súditos continue assim por um bom tempo!