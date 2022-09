Após amistosos, Tite prepara lista com 55 nomes antes de fechar os 26 convocados para a Copa do Mundo

Treinador deseja tornar pública a listagem dos pré-convocados, mas CBF ainda vai decidir

Depois de vencer a Tunísia por 5 a 1, na última terça-feira (27), em Paris, a seleção brasileira encerrou as atividades antes da convocação final para a Copa do Mundo do Qatar. Agora, a comissão técnica vai trabalhar numa lista de 55 nomes, que será entregue no dia 21 de outubro à FIFA, antes de chegar aos 26 que disputarão a competição.

No dia 7 de novembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Tite deve divulgar a lista final, com os 26 nomes convocados. Serão cerca de 18 dias entre a pré-lista e a lista final. Segundo sabe a GOAL, o técnico da seleção brasileira tem o desejo de tornar publico os nomes dos pré-convocados. No entanto, este tema ainda não teve o martelo batido.

Diferente de outros anos, a seleção brasileira não vai se reunir na Granja Comary antes da Copa do Mundo. Os comandados de Tite terão apenas cerca de dias de treinamentos, que acontecerão em Turim, na Itália, no CT da Juventus, antes de embarcar para o Qatar.

No dia 19 de novembro, a seleção brasileira embarca para Doha e estreia na competição no dia 24 de novembro, diante da Séria, no estádio de Lusail. Na sequência, o Brasil encara a Suíça, no dia 28 e Camarões, no dia 2 de dezembro.