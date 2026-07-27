Paolo Maldini, diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, negoceia com um novo nome para assumir a liderança técnica da Azzurra.

A procura por um novo treinador para a seleção italiana continua após a recusa de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola em assumir a missão, ao passo que a candidatura de Andrea Pirlo ruiu devido à polémica gerada em torno do seu cargo como embaixador de uma marca comercial ligada a um site de apostas russo.

O período recente assistiu ao surgimento de outros nomes para assumir a responsabilidade, entre eles Antonio Conte, Roberto Mancini, Raffaele Palladino e Stefano Pioli, chegando até ao antigo treinador da Fiorentina, Paolo Vanoli.

O jornal La Gazzetta dello Sport apontou que a bússola aponta na direção de Thiago Motta, garantindo que as negociações decorrem neste momento entre Maldini e o treinador ítalo-brasileiro.

Prevalece a convicção de que Motta reunirá o desejo de Maldini e Leonardo de trazer uma abordagem nova e diferente ao futebol, para além de satisfazer as exigências de Malagò, presidente da Federação Italiana, de contratar uma figura com mais experiência do que Pirlo.

Thiago Motta completa 44 anos no próximo mês e já representou a seleção italiana a nível internacional, tendo chegado ao futebol italiano pela porta do Génova em 2008, transferindo-se depois para o Inter de Milão, antes de se juntar ao Paris Saint-Germain em janeiro de 2012.

A carreira de Motta como treinador foi marcada por resultados díspares, passando por períodos ao serviço do Génova e do Spezia, antes de deixar a sua marca evidente durante dois anos no Bolonha, onde conduziu a equipa com sucesso à qualificação para a Liga dos Campeões.

Thiago Motta deixou o cargo no verão de 2024 para assumir uma nova missão na Juventus, mas foi demitido em março de 2025 após ter alcançado 18 vitórias, 16 empates e sofrido oito derrotas.