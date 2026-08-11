O clube Al-Diriyah conseguiu contratar um novo jogador vindo do Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão, após a recusa do ponta brasileiro Malcom em se transferir para suas fileiras.

Malcom havia rejeitado a ideia de deixar o Al-Hilal no atual mercado de verão para se transferir ao Al-Diriyah, apesar de os dois clubes terem chegado a um acordo para concretizar a negociação, segundo revelaram relatos da imprensa.

O clube Al-Diriyah anunciou, nesta terça-feira, a contratação de um novo jogador vindo do Al-Hilal, o jovem ponta Abdullah Al-Zaid, por empréstimo de uma temporada.

Abdullah Al-Zaid foi um dos destaques do time sub-21 do Al-Hilal na temporada passada da Liga Joy de Elite, mais precisamente na posição de ponta-esquerda, além de sua capacidade de atuar como ponta-direita ou como armador.

Por causa desses níveis de destaque, o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu levar o jogador de 22 anos para a pré-temporada da equipe principal na Áustria, antes do início da nova temporada.

Al-Zaid tornou-se a mais recente contratação do Al-Diriyah no atual mercado de verão, depois de o clube saudita ter contratado diversos jogadores de destaque, sendo o mais recente o meio-campista senegalês Idrissa Gana Gueye, após o fim de seu contrato com o Everton.