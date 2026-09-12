Foi definida a data de retorno do brasileiro Juan Bezerra, estrela do Zamalek, do Egito, ao Cairo, após um período de ausência dos treinos do time branco, por causa de seu desejo de deixar o clube durante a atual janela de transferências.

Bezerra havia recusado voltar ao Cairo e se juntar à concentração preparatória do Zamalek para o início da nova temporada, em meio à sua insistência em transferir-se para as fileiras do Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos.

O jogador brasileiro deixou de comparecer ao período preparatório do time e também ficou ausente das partidas do Zamalek, depois de anunciar seu desejo de deixar o clube branco, após apenas uma temporada passada dentro do castelo branco.

O nome de Bezerra esteve ligado durante o último período à transferência para o Shabab Al-Ahli, em meio ao desejo do clube emiradense de contar com seus serviços, enquanto a posição do jogador permaneceu clara quanto à sua vontade de viver uma nova experiência fora do Zamalek.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O jornalista Karim Ramzy revelou a data marcada para o retorno de Juan Bezerra ao Cairo, confirmando que o jogador chegará ao Egito na tarde deste sábado.

Ramzy escreveu em sua página oficial no "Facebook": "Juan Bezerra chega ao Cairo às quatro da tarde de hoje. Bezerra traz consigo ao Cairo 4 pessoas, entre elas um guarda-costas particular".









O retorno do jogador ao Cairo ocorre após um período de ausência dos treinos do Zamalek, no momento em que sua posição definitiva quanto a permanecer com o time ou partir durante a atual janela de transferências ainda é alvo de grande interesse.

Na temporada passada, Juan Bezerra disputou 44 partidas com o Zamalek em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 8 gols, além de dar 12 assistências para seus companheiros.

O jogador brasileiro apresentou atuações notáveis em sua primeira temporada com o time branco e contribuiu com seus gols e assistências na trajetória do Zamalek nas diversas competições, antes de sua situação caminhar para a complicação com o início da nova temporada por causa de seu desejo de partir.

Juan Bezerra conseguiu ser campeão com o Zamalek do Campeonato Egípcio da elite na temporada passada, conquistando seu primeiro título com o clube branco.

A torcida do Zamalek aguarda, no próximo período, o desfecho da crise de Juan Bezerra, especialmente após seu retorno ao Cairo, e se o jogador voltará a participar regularmente dos treinos do time ou se continuarão suas tentativas de partir e transferir-se para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.