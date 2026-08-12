O brasileiro Vinicius Junior, astro do Real Madrid, apareceu, após a vitória de sua equipe sobre o Deportivo La Coruña (1 a 0), nesta quarta-feira, conversando com alguns membros da comissão técnica dos merengues e, ao que parece, ironizando o formato da taça Teresa Herrera.

O Real se sagrou campeão do troféu graças a um gol marcado pelo astro marroquino Brahim Díaz, aos 45+1 minutos, após um lançamento de longa distância feito pelo goleiro ucraniano Andriy Lunin.

A taça Teresa Herrera tem um design inspirado na Torre de Hércules (Torre de Hércules), um dos principais pontos turísticos da cidade de La Coruña, o que a torna imponente e com um formato peculiar.

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Vinicius foi titular na partida, disputada no estádio Abanca-Riazor, em La Coruña, dentro da preparação do Real Madrid para a nova temporada sob o comando do técnico português José Mourinho.

A Teresa Herrera é um dos mais antigos torneios amistosos de verão da Espanha, tendo sido disputada pela primeira vez em 1946 com o objetivo de arrecadar doações para os pobres.