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Após a assustadora lesão de El Kaabi, goleiro do Volos se desculpa

A. El Kaabi
NFC Volos x Olympiacos
NFC Volos
Olympiacos
Super League
M. Siabanis
Marrocos
Grécia

Eu não queria te machucar

Marius Siapanis, goleiro da equipe grega do Volos, demonstrou profundo pesar após o lance que causou uma grave lesão no atacante marroquino Ayoub El Kaabi.

As duas equipes se enfrentaram no sábado, pela terceira rodada do Campeonato Grego, quando El Kaabi sofreu uma lesão dolorosa aos 43 minutos, após colidir com o goleiro durante uma de suas tentativas ofensivas. O atacante marroquino caiu ao chão contorcendo-se de dor, depois de sofrer uma fratura, antes da intervenção da equipe médica para atendê-lo.

Após a partida, o goleiro do Volos fez questão de enviar uma mensagem de desculpas e apoio a El Kaabi por meio do recurso story em sua conta na rede "Instagram".

De acordo com o que noticiou o site marroquino Al Batola, Siapanis escreveu: "Sinto muito pelo que aconteceu hoje, Ayoub. Não tive nenhuma intenção de te machucar, e foi extremamente doloroso te ver sofrer dessa forma. Meus pensamentos estão com você. Desejo a você força, plena recuperação e o retorno aos gramados o quanto antes, quando estiver pronto".

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