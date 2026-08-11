Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Após 8 anos: Araújo se despede do Barcelona

Mercado da bola
R. Araujo
Liverpool
Barcelona
Uruguai
England
Espanha

"... serei eternamente grato a vocês"

Ronald Araújo enviou uma mensagem de despedida à torcida do Barcelona, anunciando o fim de sua jornada com o clube após 8 anos vividos dentro da agremiação catalã, coincidindo com sua transferência para o Liverpool, da Inglaterra, por empréstimo.

Araújo decidiu embarcar em uma nova experiência com o Liverpool após conversar com Hansi Flick, ao perceber que não teria os minutos de que precisava com o Barcelona nesta temporada, e se juntou ao clube inglês por empréstimo, com opção de compra no valor de 55 milhões de euros.

O zagueiro uruguaio escreveu pelo Instagram: "Chegou a hora de encarar um novo desafio. Após 8 anos, levo comigo muitas memórias bonitas, o conhecimento que adquiri e, acima de tudo, muitas pessoas que me acompanharam nesta jornada. Serei eternamente grato a vocês, culés".

Araújo havia perdido sua posição de titular no Barcelona ao longo da última temporada, após ser alvo de grande pressão na sequência de um erro cometido diante do Chelsea na Liga dos Campeões, antes de voltar a jogar sem recuperar seu lugar no time titular.

Sua saída acontece apesar de o Barcelona ter recusado uma proposta da Juventus no valor de cerca de 50 milhões de euros em janeiro de 2025, antes de o jogador renovar seu contrato com o clube, no qual seu sonho era se tornar um de seus líderes, algo que de fato se concretizou.

Amistosos de clubes
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Como crest
Como
COM
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Leia também: Dúvidas sobre a transferência de Araújo: por que o Barcelona abriu mão dele e o Liverpool apostou nele?

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google