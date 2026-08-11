Após 8 anos: Araújo se despede do Barcelona

Ronald Araújo enviou uma mensagem de despedida à torcida do Barcelona, anunciando o fim de sua jornada com o clube após 8 anos vividos dentro da agremiação catalã, coincidindo com sua transferência para o Liverpool, da Inglaterra, por empréstimo.

Araújo decidiu embarcar em uma nova experiência com o Liverpool após conversar com Hansi Flick, ao perceber que não teria os minutos de que precisava com o Barcelona nesta temporada, e se juntou ao clube inglês por empréstimo, com opção de compra no valor de 55 milhões de euros.

O zagueiro uruguaio escreveu pelo Instagram: "Chegou a hora de encarar um novo desafio. Após 8 anos, levo comigo muitas memórias bonitas, o conhecimento que adquiri e, acima de tudo, muitas pessoas que me acompanharam nesta jornada. Serei eternamente grato a vocês, culés".

Araújo havia perdido sua posição de titular no Barcelona ao longo da última temporada, após ser alvo de grande pressão na sequência de um erro cometido diante do Chelsea na Liga dos Campeões, antes de voltar a jogar sem recuperar seu lugar no time titular.

Sua saída acontece apesar de o Barcelona ter recusado uma proposta da Juventus no valor de cerca de 50 milhões de euros em janeiro de 2025, antes de o jogador renovar seu contrato com o clube, no qual seu sonho era se tornar um de seus líderes, algo que de fato se concretizou.

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