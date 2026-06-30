Após 7 anos... o Al-Ittihad perde um de seus líderes sem receber nada em troca

O clube saudita Al-Ittihad perdeu um de seus líderes sem receber nada em troca, depois que ele deixou o time sem custo durante a janela de transferências de verão.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou, em um tuíte publicado em sua conta oficial no “X”, que Abdulaziz Al-Bishi, jogador do Al-Ittihad, deixou o time sem custo algum durante a janela de transferências de verão.

O jornal esclareceu que o ponta saudita já assinou os contratos para sua transferência para o clube Al-Ittifaq sem custo, após o término de seu contrato com o Al-Ittihad no final da temporada.

Al-Bishi joga pelo “Al-Amid” desde que se transferiu para o clube em janeiro de 2019, vindo do Al-Faisaly, e foi emprestado ao Damak na temporada 2023-2024, antes de retornar para se tornar um dos líderes da equipe.

Durante esse período, o jogador de 32 anos disputou 162 partidas pelo Al-Ittihad em diversas competições, marcando 11 gols e dando 16 assistências, além de contribuir para a conquista de dois títulos do Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e uma Supercopa.

O desempenho de Al-Bishi diminuiu na última temporada, quando disputou 24 partidas, a maioria delas saindo do banco de reservas, e marcou apenas um único gol.

Vale lembrar que o Al-Ittifaq será o sexto clube pelo qual Al-Bishi atuará em sua carreira no futebol profissional, depois do Al-Shabab, do Al-Taawoun, do Al-Faisaly, do Al-Ittihad e do Damak.