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Após 6 semanas: Al-Hilal recupera Salem Al-Dawsari

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Boa notícia

O clube Al-Hilal anunciou o retorno de seu capitão, Salem Al-Dawsari, à sede do clube nesta terça-feira, para dar continuidade ao seu programa de reabilitação após uma ausência de cerca de 6 semanas por causa da lesão, em um novo passo que aproxima o astro do "Líder" do retorno aos gramados e da recuperação de suas condições para atuar pela equipe.

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A conta oficial do Al-Hilal na plataforma "X" publicou um vídeo no qual Al-Dawsari aparece dentro da sede do clube, coincidindo com o início de uma nova etapa de seu programa de tratamento, depois de ter passado, no período anterior, por uma cirurgia nos tendões do joelho que o afastou das partidas e o obrigou a se ausentar dos treinos coletivos.

Al-Dawsari passa atualmente por um programa de reabilitação dentro do Al-Hilal sob a supervisão da equipe médica, sendo que a próxima etapa deve incluir treinos na sala de preparação física com o objetivo de elevar os índices de condicionamento e completar o processo de reabilitação de forma gradual, como preparação para posteriormente passar aos treinos com bola.

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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Al-Ahli
AHL

Segundo o que anunciou o Al-Hilal, o jogador completou até o momento cerca de 6 semanas desde que passou pela cirurgia, enquanto precisa de um período adicional que varia entre 2 e 4 semanas, de acordo com a avaliação médica, antes de estar apto a retornar para atuar plenamente.

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As previsões apontam para a possibilidade de retorno de Al-Dawsari aos gramados após a próxima data Fifa, caso as etapas da reabilitação sigam conforme o programa estabelecido sem quaisquer recaídas, para em seguida começar a recuperar a sensibilidade das partidas e se integrar gradualmente aos planos da comissão técnica.

Salem Al-Dawsari havia passado, em julho passado, por uma cirurgia nos tendões do joelho, em meio a estimativas iniciais que apontavam para sua ausência dos gramados por um período que varia entre 6 e 8 semanas, no mínimo, o que significa que o jogador se aproximou atualmente da data prevista para seu retorno.

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