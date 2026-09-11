Apesar da noite histórica vivida pelo inglês Ivan Toney com a camisa do Al-Ahli diante do Al-Hazm, depois de marcar dois gols que conduziram sua equipe à vitória, o atacante inglês deixou a partida carregando uma lembrança que não esteve à altura da comemoração, após desperdiçar um pênalti que trouxe à memória a última cobrança que ele falhou em transformar em gol há cerca de 5 meses.
O Al-Ahli conquistou um pênalti aos 48 minutos do segundo tempo, e Toney se apresentou para cobrá-lo em busca de completar seu hat-trick pessoal, mas seu chute não encontrou o caminho das redes, após bater na trave esquerda do goleiro do Al-Hazm, desperdiçando uma nova oportunidade para o atacante inglês.
Leia também: Bounou põe fim aos rumores antes do confronto entre Al-Hilal e Al-Taawoun
Esse foi o terceiro pênalti que Ivan Toney desperdiça desde sua chegada ao Al-Ahli no verão de 2024, depois de o atacante inglês ter se tornado um dos elementos essenciais na formação da equipe e de ter conseguido marcar diversos gols desde que chegou à liga saudita.
O último pênalti desperdiçado por Toney remonta ao mês de abril passado, quando ele falhou em marcar da marca da cal durante o confronto com o Al-Duhail, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, quando o atacante inglês viveu uma situação semelhante antes de recuperar rapidamente seu faro de artilheiro.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"
Já o primeiro pênalti desperdiçado por Toney com a camisa do Al-Ahli foi no confronto com o Al-Najma durante o mês de fevereiro passado, tornando o pênalti contra o Al-Hazm o terceiro que ele falha em balançar as redes a partir da marca da cal desde o início de sua trajetória com o Al-Ahli.
Apesar do pênalti desperdiçado, isso não ofuscou a noite excepcional de Toney diante do Al-Hazm, depois de marcar dois gols e dar uma assistência, mantendo seu brilho artilheiro e confirmando que é uma das principais armas ofensivas do Al-Ahli nesta temporada, enquanto o pênalti perdido tornou-se apenas um detalhe negativo em uma noite que carregou uma conquista histórica para o atacante inglês.