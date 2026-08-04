O clube saudita Al-Diriyah tornou-se o mais recente interessado em contratar o brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, durante a atual janela de transferências de verão.

O nome de Malcom foi associado a diversos clubes no período recente, seja no Catar, nos Emirados Árabes Unidos ou até mesmo no Brasil, diante do desejo do Al-Hilal de abrir mão de seus serviços antes do início da nova temporada.

O renomado jornalista italiano Gianluigi Longari afirmou que o Al-Diriyah, recém-promovido à Roshn League, ofereceu ao Al-Hilal a contratação de Malcom, na atual janela de transferências de verão, por empréstimo até o fim da próxima temporada.

Longari esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que o Al-Hilal não se opõe à ideia da saída de Malcom, porém o próprio jogador brasileiro é quem ainda não deu seu aval à transferência até o momento.

O Al-Hilal ficou lotado de jogadores estrangeiros antes do início da nova temporada, especialmente após a contratação do ponta holandês Crysencio Summerville, vindo do West Ham United, o que o obriga a abrir mão de alguns desses astros.

Malcom foi um dos principais destaques do Al-Hilal ao longo das três últimas temporadas, desde sua transferência para a equipe, vindo do Zenit, da Rússia, em 2023, especialmente em sua primeira temporada, na qual o clube conquistou o título do Campeonato Saudita de forma invicta.

Ao longo dos três últimos anos, o ponta brasileiro contribuiu para a conquista do título do Campeonato Saudita uma única vez, além de dois títulos da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e outros dois da Supercopa Saudita.