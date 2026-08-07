O Barcelona se prepara para viver uma experiência excepcional durante sua pré-temporada para a nova campanha 2026-2027, quando participará de um torneio triangular pela primeira vez em 24 anos, em um evento que traz de volta à memória uma das etapas mais marcantes na história das preparações do clube catalão antes do início das temporadas.

A cidade italiana de Údine recebe, no sábado, a primeira edição da Copa Friuli-Venezia Giulia, com a participação do Barcelona, do italiano Udinese e do inglês Nottingham Forest, em um torneio disputado num formato diferente dos amistosos tradicionais.

O torneio inclui duas partidas, cada uma com duração de 45 minutos, nas quais o Barcelona enfrenta o Nottingham Forest e o Udinese, respectivamente, em um formato que o clube catalão não disputava há mais de duas décadas.

Apesar da diminuição da popularidade desse tipo de torneio nos últimos anos, o Barcelona possui uma longa história com os torneios triangulares, que representavam parte essencial do programa de preparação de verão em décadas passadas.

Última participação remonta a 2002

A última aparição do Barcelona em um torneio triangular foi durante o período de preparação para a temporada 2002-2003, quando participou de um torneio realizado na cidade holandesa de Amsterdã ao lado do Ajax e do italiano Parma.

As partidas foram realizadas na ocasião em um formato diferente, já que cada jogo se estendia por 90 minutos e eram disputados em dias separados, conforme informou o site oficial do Barcelona.

A equipe do técnico holandês Louis van Gaal começou sua trajetória com uma vitória sobre o Parma pelo placar de 4 a 2, e a partida contou com a atuação de destaque do então reforço Juan Román Riquelme, que marcou dois gols.

Dois dias depois, o Barcelona perdeu para o Ajax, que era comandado na época pela jovem estrela Rafael van der Vaart.

Torneio em homenagem a Urruti e uma tradição de verão

Um ano antes disso, mais precisamente em junho de 2001, o Barcelona organizou um torneio triangular especial para homenagear o falecido goleiro Francisco Javier González Urrutikoetxea, conhecido como "Urruti".

O clube convidou o Espanyol e a Real Sociedad para participar do torneio, que foi realizado no estádio "Mini Estadi", palco das partidas da equipe reserva do Barcelona.

O torneio foi composto por três partidas, cada uma com duração de 30 minutos, entre as três equipes. O Barcelona conseguiu conquistar o título após empatar com a Real Sociedad e, em seguida, vencer o Espanyol por 1 a 0 em um dérbi amistoso.

A década de 1990 testemunhou a ampla difusão dos torneios triangulares, já que eram um meio preferido dos clubes europeus para se prepararem para a nova temporada.

Durante o período entre 1990 e 2000, o Barcelona participou de sete torneios triangulares, realizados em diferentes cidades: Oviedo, Marbella, Tenerife, Salamanca, Florença, Amsterdã e Barcelona, todos dentro do programa de preparação para a temporada.

O início remonta a 1947

A primeira participação do Barcelona em um torneio triangular remonta a junho de 1947, quando participou de um torneio realizado na cidade de Palma de Maiorca.

O estádio "Es Fortí", casa do Real Mallorca na época, recebeu as competições do torneio, após ter sido inaugurado em 1945, permanecendo como o estádio oficial do clube até 1999.

O Barcelona conquistou o título do torneio após vencer o Mallorca pelo placar de 3 a 0 na primeira partida e, em seguida, atropelar o Atlético de Madrid por 6 a 0 na segunda partida.

O torneio contou com a atuação de destaque do atacante Manuel Badenes, que liderou a lista de artilheiros após marcar seis gols em apenas duas partidas, conduzindo o Barcelona ao seu primeiro título em torneios triangulares.