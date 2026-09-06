Segundo Menno Geelen, não há nada de verdade na ideia de que Jordi Cruijff trabalha de forma isolada no Ajax. O Het Parool publicou isso recentemente, mas o diretor-geral trata esses rumores como bobagem.

“Não me identifico com essa imagem”, enfatiza Geelen em uma entrevista extensa ao De Telegraaf. “Jordi é justamente um jogador de equipe. Eu mesmo falei com ele praticamente todos os dias nos últimos meses, sobre os mais diversos assuntos.”

Segundo Geelen, Cruijff costuma se reunir com frequência com outros membros da diretoria do Ajax. “Jordi também conversa muito com o nosso diretor financeiro, Shashi Baboeram Panday. E ele envolve Daniel de Ridder e Siem de Jong, que estão se desenvolvendo como gestores técnicos.”

O diretor-geral do Ajax prossegue: “Eles transitam com a mesma facilidade entre a equipe de scouting e o lado do futebol, assim como o lado administrativo do clube. Jordi também troca muitas ideias com o treinador, outras pessoas da comissão e com o comissário do futebol.”

Cruijff já levou vários jogadores ao Ajax, o que faz com que aqui e ali surjam comparações com Sven Mislintat. O ex-diretor técnico gastou milhões em 2023 com novos jogadores, que em muitos casos não renderam em Amsterdã.

“As críticas e perguntas eram compreensíveis na época”, reconhece Geelen, admitindo que a política de transferências daquele período esteve longe do ideal. “O período de Mislintat foi amplamente avaliado, também externamente. Disso saiu, entre outras coisas, que o eixo do futebol dentro da organização não estava em ordem. Isso foi resolvido. Todo o processo de transferências também foi revisto e aprimorado.”

“No período de Mislintat, eu talvez tivesse uma responsabilidade diferente como diretor comercial, mas eu me sentia responsável. Agora faz pouco sentido continuar falando por muito tempo sobre aquele período específico ou sobre outros dirigentes ou treinadores individuais que saíram”, conclui Geelen.