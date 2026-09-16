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Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Apoio de peso: Wydad anuncia oficialmente novo reforço

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Y. Jabrane
Marrocos

Diversas contratações para o clube marroquino

O Wydad Athletic Club anunciou, nesta quarta-feira, uma nova contratação durante a janela de transferências de verão, que ainda segue aberta no Marrocos.

Em comunicado oficial, o Wydad revelou o acordo com o jogador Yassine Jebrane, no âmbito do reforço do elenco da equipe, visando à preparação para a nova temporada.

O clube vermelho esclareceu que Jebrane assinou um contrato válido por três temporadas, dando continuidade ao trabalho do Wydad Athletic de reforçar seu elenco principal com peças jovens e ambiciosas.

Jebrane chegou ao Wydad Athletic vindo do Olympique Dcheira, sendo que o jogador, de 26 anos, atua na posição de ponta-esquerda.

Vale lembrar que o Wydad Athletic fechou uma série de contratações durante a atual janela de transferências de verão, entre elas o retorno do trio formado por Yahya Jebrane, Yahya Attiat-Allah e, ainda, Ayman El Hassouni.



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