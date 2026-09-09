O Galatasaray começou sua temporada na Liga dos Campeões com uma derrota. Cim Bom perdeu por 3 a 1 para o Sporting Portugal, em Lisboa, onde Geny Catamo e Luis Suárez transformaram a desvantagem em vantagem, antes de Rodrigo Zalazar liquidar a partida com uma cobrança de falta brilhante.

O Galatasaray teve um excelente início no Estádio José Alvalade, onde abriu o placar antes mesmo dos cinco minutos. Após um arremesso lateral longo do Galatasaray, o azarado Gonçalo Inácio mandou a bola contra o próprio patrimônio: 0 a 1.

O Galatasaray não conseguiu segurar a vantagem e sofreu o empate pouco antes da meia hora de jogo. Um cruzamento de Maxi Araújo foi mal afastado pela defesa turca, e então Catamo finalizou.

Pouco depois, o Galatasaray deveria ter voltado à frente com Leroy Sané, que criou o espaço necessário para si mesmo na área ao segurar a jogada por um instante. Depois, o alemão poderia colocar a bola no canto oposto livre, mas chutou para fora.

Cerca de dez minutos após o intervalo, o Sporting ganhou um pênalti que aparentemente foi marcado de forma leve. Ismail Jakobs tocou Suárez por trás e viu o colombiano converter com perfeição a cobrança na sequência: 2 a 1.

Cerca de cinco minutos depois, o Sporting desferiu um golpe duro no Galatasaray. Estreante na Liga dos Campeões, Zalazar, que neste verão se transferiu do SC Braga por 30 milhões de euros, cobrou uma falta de maneira fantástica para o fundo da rede.

Depois disso, o Galatasaray já não foi capaz de fazer nada para reagir à desvantagem e terá de tentar somar seu primeiro ponto, ou seus primeiros pontos, em 13 de outubro, contra o FC Barcelona. O Sporting joga nesse dia, na França, contra o RC Lens.