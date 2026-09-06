A ideia romântica de que Benzema poderia brilhar uma última vez no ataque do OL era um cenário bastante realista durante a janela de transferências de verão. Segundo o L'Equipe, a diretoria do clube procurou o atacante para sondar seu interesse em retornar à Ligue 1.

Sua disposição para fazer sacrifícios financeiros, no entanto, não foi suficiente para superar as complicações jurídicas de sua situação na Arábia Saudita.

Embora o francês de 39 anos esteja sem clube desde o fim de seu contrato com o Al-Hilal, ele segue vinculado até 2030 como embaixador da liga profissional saudita.

Os representantes de Benzema teriam buscado maneiras de conciliar os dois papéis, mas as exigências da elite do futebol francês foram consideradas incompatíveis com as viagens e os compromissos que suas obrigações na Arábia Saudita acarretam.

Supostos problemas com o técnico Simone Inzaghi

A passagem de Benzema pela capital saudita chegou ao fim há alguns dias. A saída ocorreu após um período em que, segundo relatos, houve atritos com o técnico Simone Inzaghi, que pressionava pela chegada de um centroavante mais jovem e mais dinâmico para seu ataque.

O estopim para essa saída foi a postura agressiva do clube no mercado de transferências, especialmente a contratação de Ollie Watkins, do Aston Villa. Como o jogador da seleção inglesa chegou para assumir a vaga de titular, o papel de Benzema se tornou cada vez mais dispensável.

Karim Benzema: sinais de aposentadoria se multiplicam

Como a porta para Lyon aparentemente está fechada e seu tempo como jogador na Arábia Saudita parece ter chegado ao fim, crescem as especulações de que o atacante pode pendurar as chuteiras.

Benzema foi formado em Lyon e conquistou quatro títulos do campeonato com o clube como profissional. Em 2009, transferiu-se para o Real Madrid, onde viveu seus maiores triunfos. Benzema conquistou a Champions League cinco vezes com os Merengues e foi premiado com a Bola de Ouro em 2022. Em 2023, seguiu para a Arábia Saudita, onde primeiro defendeu o Al-Ittihad e, até mais recentemente, jogou no Al-Hilal.