Apesar de fechar 5 contratações, final triste para o mercado de verão do Paris Saint-Germain

Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que o mercado de verão do Paris Saint-Germain terminou de forma ruim, diante da não realização do pedido do técnico Luis Enrique.

O Paris Saint-Germain fechou a janela de transferências de verão para a temporada 2026-2027, ao menos no que diz respeito a novas contratações.

Isso acontece após a chegada de Ferran Torres, Mika Godts, Magnes Akliouche, Lucas Digne e Alessandro Longoni.

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Ainda assim, reportagens na França indicam que o clube parisiense tentou uma última vez contratar um jogador, mas o negócio acabou não se concretizando.

A rede RMC Sport informou que o Paris Saint-Germain tentou contratar outro atacante até os últimos instantes do mercado.

A rede francesa não revelou o nome do atacante que Luis Enrique desejava contratar, mas confirmou os esforços feitos para fechar o negócio.

O valor dos cinco jogadores que se juntaram ao Paris Saint-Germain neste verão chegou a 152 milhões de euros, mas Enrique queria uma sexta contratação, que o clube não conseguiu concretizar.

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