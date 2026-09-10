Mikel Arteta, técnico do Arsenal, foi visto irritado com três de seus jogadores durante a vitória do time sobre o Napoli nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Arsenal venceu todas as suas oito partidas na fase de liga da competição europeia na temporada passada, e teve um início brilhante na campanha desta temporada, ao superar o Napoli por 1 a 0 na Itália.

O Arsenal foi o melhor time durante toda a partida, mas parecia que o desperdício de chances diante do gol lhes custaria os três pontos, até que o brilhante capitão Martin Ødegaard apareceu aos 75 minutos com o gol da vitória.

Arteta demonstrou satisfação com a atuação de seu time em Nápoles e disse que sua única decepção foi a incapacidade de definir a partida mais cedo.

Arteta disse à rede "TNT Sports" após a partida: "Merecemos completamente os três pontos. Talvez a atuação não reflita o resultado, pois o time foi excelente".

E acrescentou, segundo publicou o jornal inglês "Metro": "Mostramos alta qualidade em muitos momentos para penetrar a defesa deles, e foi lamentável porque desperdiçamos muitas chances excelentes".

E continuou: "Em qualquer outro dia, o resultado teria sido diferente. Deveríamos ter feito isso de outra maneira, dado o número de chances que criamos, mas conquistamos a vitória no final".

E Arteta completou, comentando sobre a mais recente atuação decisiva de Ødegaard: "Martin contribui com gols que influenciam os resultados, e é isso que queremos de nossos jogadores ofensivos. Queremos que sejam decisivos, e certamente ele foi assim hoje também".

Embora Arteta tenha voltado para o norte de Londres um homem feliz, ele sentiu grande irritação com três de seus jogadores enquanto buscavam definir a partida.

O Arsenal desperdiçou uma chance de ouro de marcar um segundo gol no fim da partida, e Lucy Ward, comentarista esportiva do canal "TNT Sports", notou que Arteta estava gritando com Kai Havertz, Noni Madueke e Christos Tzolis para voltarem à defesa enquanto o Napoli tentava lançar um contra-ataque.

E ela disse: "Mikel Arteta estava muito irritado na linha lateral porque Havertz, Madueke e Tzolis não se recuperaram após aquele ataque".

E acrescentou: "Foi algo muito interessante. Com o fim do ataque do Arsenal, esses três voltaram todos lentamente, e Mikel Arteta correu ao longo da linha lateral e gritou com eles para voltarem às suas posições".

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