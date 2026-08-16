Tudo indica que o brasileiro Malcom de Oliveira está prestes a deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em uma das principais surpresas da atual janela de transferências do verão, depois de o jogador se aproximar do fim de sua trajetória com "o Chefe" e da transferência para o Al-Diriyah nas próximas horas, em um movimento que não era esperado neste momento.

Esses desdobramentos vêm aumentar a polêmica, sobretudo por contradizerem a posição anterior de Malcom após o duelo contra o Al-Faisaly, quando ele se irritou com um repórter por causa de uma pergunta sobre os rumores de sua saída e respondeu: "Você está louco? Tenho um contrato longo com o clube, e parem de espalhar boatos, por favor", em uma clara afirmação, na ocasião, de que pretendia continuar no Al-Hilal.

Segundo informou o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Malcom se prepara atualmente para se submeter aos exames médicos como preparação para concretizar sua transferência ao Al-Diriyah, isso depois de todas as partes terem chegado a um acordo final sobre o negócio, e o jogador deve assinar um contrato válido por três próximas temporadas esportivas.

Antes de sua aguardada saída, Malcom conseguiu deixar sua última marca com a camisa do Al-Hilal, ao marcar um gol contra o Al-Faisaly durante o confronto entre as duas equipes na primeira rodada da Saudi Pro League, sendo assim sua última participação em gol antes do início de uma nova fase em sua carreira.

Durante o período em que atuou pelo Al-Hilal, o ponta brasileiro conseguiu apresentar números marcantes, tendo disputado 139 partidas nas diversas competições nacionais e continentais, nas quais marcou 47 e deu 41 assistências.

Embora a saída de Malcom possa representar uma perda técnica para o Al-Hilal, sobretudo depois de ele ter se tornado um dos elementos mais influentes do setor ofensivo e ter contribuído para a conquista de vários títulos, sua transferência ao Al-Diriyah pode, por outro lado, se transformar em uma das principais contratações do clube recém-promovido à Saudi Pro League, à espera do anúncio oficial da conclusão do negócio no período que vem.