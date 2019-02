Apesar da invencibilidade, Vasco ainda gera desconfiança

Cruzmaltino chega a final da Taça Guanabara de forma surpreendente, apesar de alguns erros

Os torcedores do Vasco tem motivos para sorrir neste início de temporada. Após vencer o Resende de maneira soberana por 3 a 0 e se classificar para a decisão da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, melhor ataque e melhor defesa, a equipe comandada por Alberto Valentim surpreende.

Se o final de 2018 foi sob fortes emoções, garantindo a sua permanência na Série A do Brasileirão apenas na última rodada, quando empatou com o Ceará em 0 a 0 e terminou a competição na 16º colocação, só uma à frente da zona de rebaixamento, o treinador encerrou o ano esperando que 2019 fosse melhor. E até aqui está sendo.

Apesar de não ter brilhado no mercado em busca de reforços, o Vasco vem fazendo um bom início de ano, ao menos em termos de resultados, já que está invicto. No entanto, nem tudo são flores e a Copa do Brasil serviu de alerta.



Vasco tirou a invencibilidade do Fluminense na Taça Guanabara / Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

O empate em 2 a 2 com a Juazeirense, na Bahia, deixou claro que o time ainda não está seguro, mas seu feito até aqui deve ser exaltado. Com menos expectativa entre os quatro grandes do Rio, o time vem evoluindo, com um sistema bem executado.

Enquanto a defesa vem crescendo em campo, sofreu apenas dois gols na Taça Guanabara, o ataque ainda busca uma maior evolução, precisando melhorar significativamente a ideia de propor o jogo, com maior agressividade ofensiva.

"Precisamos melhor em todos os sentidos, mas nosso sistema defensivo já vem evoluindo. Estamos no caminho certo e existe essa cobrança. Estamos no começo do ano, com seis partidas", disse Valentim após a classificação.

Com seis vitórias em seis jogos, agora o Vasco aguarda Flamengo ou Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Seja como for, uma coisa é certa: o Cruzmaltino ganha nova carga de ânimo após recentes atuações e resultados.