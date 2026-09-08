O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, comemorou seu jogo de número 100 pelo time, apesar da derrota que sofreu na Liga Roshn Saudita.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita.

Apesar de o Al-Ahli ter encerrado o primeiro tempo em desvantagem por três gols de diferença, Ivan Toney conseguiu marcar dois gols para o time de Jidá no segundo tempo, mais precisamente aos 63 e aos 82 minutos de jogo.

Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Com esses dois gols, o atacante inglês manteve a liderança na artilharia do Campeonato Saudita na atual temporada, com 8 gols, uma vantagem de 4 gols completos sobre o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, meio-campista do Al-Hilal, que ocupa a segunda colocação.

De modo geral, Toney manteve sua boa fase no jogo de número 100 que disputou pelo Al-Ahli em todas as competições, desde a transferência para o clube durante a janela de transferências do verão de 2024, vindo do Brentford.

Segundo a rede de estatísticas Opta, nenhum jogador do Campeonato Saudita conseguiu participar de gols ou marcar mais do que Ivan Toney desde sua chegada, tendo participado de 96 gols em todas as competições, dos quais marcou 80 e deu 16 assistências.

Vale lembrar que Ivan Toney nunca foi coroado artilheiro do Campeonato Saudita, tendo ficado em segundo lugar para o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, na temporada retrasada, e para o mexicano Julián Quiñones, estrela do Al-Qadsiah, na temporada passada.