Apenas sete jogadores ainda não entraram em campo pela seleção brasileira na Copa do Qatar

Alguns desses atletas podem ganhar uma oportunidade na próxima rodada, diante de Camarões

Dos 26 jogadores convocados pelo técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo do Qatar, apenas sete não entraram em campo até o momento. São eles: Ederson, Weverton, Daniel Alves, Bremer, Fabinho, Everton Ribeiro e Pedro. Com a maratona de jogos, a expectativa é de que na próxima rodada, diante de Camarões, alguns desses jogadores possa receber uma oportunidade.

Tite já tem três desfalques confirmados para a partida. Danilo e Neymar se recuperam de lesão no tornozelo e, Alex Sandro, que se lesionou durante a partida contra a Suíça, estão fora do duelo com Camarões.

Mas quem espera que Tite escale uma equipe muito diferente, pode se precipitar, uma vez que não é do feitio do treinador fazer tantas mudanças. Para a comissão técnica, dar oportunidade para atletas com o time bem modificado pode ter o efeito reverso e dificultar para quem está entrando.

Sem Danilo, Éder Militão foi o titular diante da Suíça, mas Daniel Alves pode receber uma oportunidade contra Camarões. O lateral-direito está há quase dois meses sem disputar uma partida e pode entrar em campo para ganhar minutos.

Com espaço curto entre os jogos, a comissão técnica tem estudado a melhor forma para fazer um controle de minutagem e ter os atletas inteiros para o mata-mata da Copa do Mundo. Por outro lado, no entanto, o treinador não abre mão de buscar o primeiro lugar do grupo G.

O Brasil encara Camarões na próxima sexta-feira (02), às 22h no horário local (16h de Brasília). Com seis pontos em dois jogos, os comandados de Tite precisam de apenas um empate para garantir o primeiro lugar do grupo.