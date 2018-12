Confira os confrontos das oitavas de final da Champions League

Com dois jogaços e favoritos dando sorte, sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Na manhã desta segunda-feira (17), a Uefa realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League, e os duelos prometem demais. Os favoritos deram sorte no sorteio, mas equipes muito fortes deram azar e, com isso, teremos dois grandes embates na próxima fase da competição, além de vários outros ótimos confrontos. Confira os jogos abaixo:

Schalke 04 x Manchester City

Atlético de Madrid x Juventus Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Manchester United x PSG

Tottenham x Borussia Dortmund

Lyon x Barcelona

Roma x Porto

Ajax x Real Madrid

Liverpool x Bayern de Munique

Os times do lado esquerdo jogam a primeira partida em casa, enquanto as equipes do lado direito irão decidir a eliminatória em seus domínios.

Os duelos das oitavas de final da Champions League acontecerão em quatro semanas e começam apenas em fevereiro: os jogos de ida serão em fevereiro nos dias 12 e 13 e 19 e 20. Já os confrontos de volta ocorrem em março nos dias 5 e 6 e 12 e 13.