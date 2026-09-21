As coletivas de imprensa de Xavi ainda não são uma festa, como se disse nesta segunda-feira no Voetbalpraat. Willem Vissers sente até saudade dos tempos de Louis van Gaal como técnico da seleção holandesa.

"Quando você fica mais velho, volta a sentir saudade das coletivas com Van Gaal, que tinha uma resposta fantástica para cada pergunta", analisa Vissers sobre a coletiva de imprensa do treinador espanhol nesta segunda-feira.

"Vai ser preciso trabalhar duro para a imprensa", acrescenta o colega Sjoerd Mossou. "Esse homem simplesmente responde de forma muito correta. Em conceitos genéricos. No fim das contas, isso significa que Xavi gosta da franqueza holandesa, desde que ele mesmo não precise aderir a ela."

Mossou tem suas dúvidas sobre a convocação montada por Xavi. "Se você olhar puramente para a convocação... Essa também poderia ter sido a convocação de Aad de Mos, Dick Advocaat ou Kenneth Perez. É uma espécie de meio-termo. Pelo seu critério de convocação e pela apresentação, ainda dá para concluir muito pouco."

Segundo Kenneth Perez, Xavi poderia ter dado uma mensagem clara de imediato. "Deixar Van Dijk de fora teria sido a maior delas. Todas as outras escolhas tanto faziam um pouco e não eram jogadores realmente superimportantes para a seleção holandesa."

Xavi conversou recentemente de forma extensa com Van Dijk sobre o futuro dele na seleção holandesa. O zagueiro central vai simplesmente seguir como internacional e também continuará usando a braçadeira de capitão.