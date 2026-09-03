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egypt(C)Getty Images

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Anúncio da data do jogo entre as seleções do Egito e da África do Sul

Egito x Angola
Egito
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
África do Sul
Egito
Angola
Sudão do Sul
África do Sul

O confronto será realizado no Cairo

A comissão técnica da seleção do Egito anunciou a realização de um amistoso diante da África do Sul, como parte da preparação para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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Ibrahim Hassan, diretor da seleção principal de futebol do Egito, confirmou que ficou definido o confronto amistoso contra a seleção da África do Sul, às 21h do próximo dia 4 de outubro, como parte da preparação para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Hassan acrescentou, em comunicado oficial, que o Estádio do Cairo será o palco do amistoso entre as seleções do Egito e da África do Sul.

Vale lembrar que a seleção do Egito disputará, durante a data Fifa deste mês de setembro, duas partidas: diante de Angola no dia 25 de setembro, no Estádio do Cairo, e depois contra o Sudão do Sul no dia 29 de setembro, em Juba, no Sudão do Sul, pela primeira e segunda rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

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