A comissão técnica da seleção do Egito anunciou a realização de um amistoso diante da África do Sul, como parte da preparação para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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Ibrahim Hassan, diretor da seleção principal de futebol do Egito, confirmou que ficou definido o confronto amistoso contra a seleção da África do Sul, às 21h do próximo dia 4 de outubro, como parte da preparação para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Hassan acrescentou, em comunicado oficial, que o Estádio do Cairo será o palco do amistoso entre as seleções do Egito e da África do Sul.

Vale lembrar que a seleção do Egito disputará, durante a data Fifa deste mês de setembro, duas partidas: diante de Angola no dia 25 de setembro, no Estádio do Cairo, e depois contra o Sudão do Sul no dia 29 de setembro, em Juba, no Sudão do Sul, pela primeira e segunda rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

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