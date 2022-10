Antony revela que Cristiano Ronaldo virou "professor" no Manchester United

O craque lusitano transformou-se de aluno em professor no United, com o brasileiro entre os que procuram ter o maior número de aulas possível

O lendário atacante português possui uma vasta experiência em sua carreira de atleta, com 700 gols marcados pelo clube enquanto colecionava cinco Bolas de Ouro e inúmeros troféus importantes. Ele tem agora 37 anos e se aproxima do fim de seus dias de jogador icônico, mas ele tem um conhecimento inestimável para passar para a próxima geração – incluindo vários companheiros de equipe em Old Trafford.

O ponta brasileiro Antony, que chegou ao United vindo do Ajax na última janela de transferências, disse ao site oficial dos Red Devils que aprendeu com os melhores: “Desde que cheguei aqui, Cristiano Ronaldo realmente me ajudou a me sentir à vontade; ele fala muito comigo, também em dias de jogo. Ele sempre me diz para ficar calmo e confiante, ele conquistou muito no futebol e eu aprendo com ele todos os dias. Estou muito grato por ter uma pessoa tão experiente ensinando a nós jovens jogadores todos os dias. Sua mentalidade, é tão forte. Ele é muito inteligente. Essa mentalidade dele, olhando para o dia seguinte, tudo ainda para jogar, é o que estou tentando levar em conta e manter para o resto da minha vida”, finalizou.

Antony já seguiu os passos de Ronaldo ao fazer história com o United, já que seu gol na vitória por 2 a 1 sobre o Everton o tornou o primeiro jogador a marcar em cada um dos três primeiros jogos da Premier League pelo clube.

O Manchester United venceu cinco dos últimos seis jogos da Premier League, a mesma quantidade das 18 partidas anteriores. Em casa, perdeu apenas um dos últimos 12 jogos na Premier League, com 7 vitórias e 4 empates e está procurando conquistar três vitórias consecutivas em Old Trafford pela primeira vez desde dezembro da temporada passada.

A equipe de Erik ten Hag, que venceu o Omonia Nicosia por 1 x 0 na Liga Europa na quinta-feira, estará de volta à ação na Premier League no domingo, ao receber o Newcastle.