Anthony Martial parece estar voltando à LaLiga: "Acordo está próximo"

Anthony Martial está prestes a dar sequência à carreira no Málaga. É o que informa Santi Aouna, do Foot Mercato, nesta quarta-feira. O atacante de 30 anos está sem clube há dois meses, após a rescisão de seu contrato com o CF Monterrey, do México.

“O Málaga está em negociações avançadas com Anthony Martial”, escreveu Aouna no X. “As conversas entre as duas partes avançam e um acordo está próximo.”

O Málaga voltou nesta temporada à LaLiga após anos. Atualmente, o clube ocupa a 18ª colocação no campeonato, com três pontos.

Na última temporada, Martial ainda atuou pelo Monterrey. Por motivos não esclarecidos, seu contrato, que ia até meados de 2027, foi rescindido em julho. No fim das contas, Martial disputou 20 partidas pelo clube mexicano, pelo qual marcou uma vez e deu três assistências.

No geral, a carreira de Martial corre o risco de se apagar um pouco sem brilho. O internacional francês com 30 partidas pela seleção foi uma sensação em seus anos mais jovens no AS Monaco e parecia confirmar seu potencial quando começou de forma promissora no Manchester United, que pagou ao menos 60 milhões de euros por sua transferência do principado.

No entanto, o desenvolvimento do atacante estagnou bastante. Sua passagem por empréstimo pelo Sevilla fracassou e, em 2024, o Manchester United rescindiu seu contrato. Naquele momento, Martial estava lesionado e tinha vínculo perto do fim.

Martial assinou alguns meses depois com o AEK Atenas, onde, apesar de seus nove gols pelo clube, queriam se livrar dele rapidamente. Depois disso, veio a aventura no México, que também não foi um sucesso.