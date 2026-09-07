Slaven Bilic, o novo treinador da seleção da Croácia, anunciou a sua primeira lista de convocados, em preparação para a próxima data Fifa.

Diversos questionamentos surgiram no último período sobre o futuro de Luka Modric, astro do Milan, diante do avanço da sua idade e da chegada aos 41 anos.

Mas Bilic decidiu escolher Luka Modric em sua primeira lista de convocados como treinador da seleção da Croácia.

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O veterano capitão da seleção croata continuará a representar o seu país durante a data Fifa nos meses de setembro e outubro, sendo esta a primeira vez em que a data Fifa se estende por três semanas consecutivas.

A Croácia iniciará sua trajetória na fase de grupos da Liga das Nações da Uefa enfrentando a República Tcheca no dia 26 de setembro, seguida por uma partida contra a Espanha no dia 29 de setembro.

E, em outubro, enfrentará a Inglaterra no dia 3, e depois novamente a Espanha no dia 6 de outubro.







