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modric⒞Getty Images

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Antes dos confrontos com Espanha e Inglaterra: técnico da Croácia define futuro de Modric com decisão oficial

Tchéquia x Croácia
Tchéquia
Croácia
Liga das Nações A
Espanha x Croácia
Espanha
Croácia x Inglaterra
Inglaterra
L. Modric
S. Bilic
Tchéquia
Croácia
Espanha
Ucrânia
England

A Croácia disputa 4 partidas

 Slaven Bilic, o novo treinador da seleção da Croácia, anunciou a sua primeira lista de convocados, em preparação para a próxima data Fifa.

Diversos questionamentos surgiram no último período sobre o futuro de Luka Modric, astro do Milan, diante do avanço da sua idade e da chegada aos 41 anos.

Mas Bilic decidiu escolher Luka Modric em sua primeira lista de convocados como treinador da seleção da Croácia.

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 O veterano capitão da seleção croata continuará a representar o seu país durante a data Fifa nos meses de setembro e outubro, sendo esta a primeira vez em que a data Fifa se estende por três semanas consecutivas.

A Croácia iniciará sua trajetória na fase de grupos da Liga das Nações da Uefa enfrentando a República Tcheca no dia 26 de setembro, seguida por uma partida contra a Espanha no dia 29 de setembro.

 E, em outubro, enfrentará a Inglaterra no dia 3, e depois novamente a Espanha no dia 6 de outubro.



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