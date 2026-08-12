O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, foi alvo de vaias por parte da torcida do Deportivo La Coruña, durante o amistoso entre as duas equipes, na noite desta quarta-feira, no estádio Abanca Riazor, em um clima que reflete a hostilidade enfrentada pelo ponta da equipe merengue em diversos estádios espanhóis.

As vaias da torcida do La Coruña não são as primeiras do tipo contra Vinícius, já que o jogador já havia enfrentado situações semelhantes diante de várias equipes de La Liga, entre elas Valencia, Sevilla e Barcelona.

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No famoso confronto contra o Valencia em 2023, Vinícius foi alvo de um amplo ataque por parte da torcida do Valencia, que incluiu cânticos racistas.

A partida entre Real Madrid e Sevilla em maio passado também teve um clima tenso, quando o astro brasileiro foi alvo de vaias da torcida e respondeu às arquibancadas com gestos que geraram ainda mais reações, o que obrigou o árbitro a intervir.

Vale lembrar que o clube merengue anunciou oficialmente, no dia 6 de agosto deste ano, a renovação do contrato de Vinícius Júnior até 30 de junho de 2032, depois que seu vínculo estava a caminho de expirar no próximo verão.