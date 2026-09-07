Antes do duelo com a Inter: José Mourinho, do Real Madrid, recebe presente curioso - o que está por trás disso?

Era 28 de abril de 2010, e Mourinho mais tarde falaria da "derrota mais bonita da sua vida" e de um "milagre histórico". O que havia acontecido? Mourinho e a Inter de Milão entraram em campo para o jogo de volta oito dias depois de um 3 a 1 na partida de ida contra o atual campeão e grande favorito Barcelona.

Mas, embora o Barça também tenha se beneficiado de 60 minutos com um jogador a mais após a expulsão de Thiago Motta, a equipe de Pep Guardiola, diante do plano de jogo de Mourinho, que consistia em não deixar Lionel Messi jogar, não foi além de um 1 a 0. A comemoração do treinador português se tornou um clássico instantâneo da história do futebol.

Com o dedo indicador levantado, Mourinho correu para o gramado do Camp Nou e comemorou de forma eufórica com seus jogadores. Ao que parece, isso fez com que um ou outro catalão se sentisse tão provocado que os sprinklers foram ligados, aparentemente com o objetivo de acabar com a festa da Inter e enxotar Mourinho e companhia.

A Inter conquistou o título poucas semanas depois com uma vitória por 2 a 0 na final contra o Bayern de Munique de Louis van Gaal.

Getty Images

Missão impossível? Missão cumprida!

"A missão é muito difícil. É quase impossível entregar um presente a Mourinho aqui", disse Palmeri em um vídeo gravado no celular. "É difícil, mas vamos tentar."

A tentativa deu certo. Mourinho ficou feliz, aceitou o presente e apertou a mão de Palmeri antes de deixar sorrindo a sala de coletiva em Madri.

Na terça-feira, Real, atual clube de Mourinho, enfrenta seu ex-time Inter pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Ao contrário do que aconteceu com o gigante italiano, Mourinho ainda não conseguiu triunfar na principal competição europeia com os Merengues. Em 2010, o hoje técnico de 63 anos deixou Milão rumo a Madri e permaneceu lá até 2013. Neste verão, ele assumiu o campeão espanhol pela segunda vez.



