Antes do confronto com o Irã... o Egito se classifica oficialmente para as oitavas de final

A seleção egípcia garantiu oficialmente sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, aproveitando os resultados do Grupo 8, que garantiram aos “Faraós” a vaga antes mesmo de disputarem sua última partida da fase de grupos contra o Irã.

A classificação do Egito ocorreu após o empate de Cabo Verde com a Arábia Saudita e a vitória da Espanha sobre o Uruguai por 1 a 0, resultados que definiram a situação das equipes que ocupavam o terceiro lugar nos grupos a favor da seleção egípcia.

Os “Faraós” somam 4 pontos, conquistados com um empate contra a Bélgica e uma vitória sobre a Nova Zelândia, o que os colocou à frente de quatro seleções que ocupam o terceiro lugar em seus grupos com 3 pontos ou menos, garantindo assim a classificação sem precisar aguardar o resultado da partida contra o Irã.

Esta é a primeira vez que os Faraós se classificam para a segunda fase na história de suas participações na Copa do Mundo, já que haviam participado de três edições anteriores, nas quais foram eliminados na primeira fase.