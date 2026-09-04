O senegalês Sadio Mané, ponta do Al-Nassr, entra no aguardado confronto contra o Al-Ittihad na noite de sábado com uma ambição pessoal ao lado do objetivo de sua equipe de somar os três pontos, depois de ficar a apenas dois gols de igualar uma das maiores lendas do "Decano" na lista de artilheiros dos clássicos.

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Mané possui atualmente 6 gols em confrontos entre Al-Nassr e Al-Ittihad, ocupando com eles a quinta posição na lista histórica de artilheiros do clássico, enquanto precisa marcar dois gols na partida de amanhã para elevar seu total a 8 gols e igualar o brasileiro Romarinho, dono da quarta posição.

Os números de Mané neste confronto carregam uma importância especial, depois de ele ter provado em mais de uma ocasião sua capacidade de aparecer nos grandes jogos, e o atacante do Al-Nassr espera aproveitar as oportunidades que surgirem diante da defesa do Al-Ittihad para se aproximar ainda mais do topo dos artilheiros do clássico.

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Marcar dois gols contra o Al-Ittihad não dará a Mané apenas um grande impulso moral, mas também o colocará ao lado de Romarinho, um dos nomes mais importantes que fizeram história no ataque do "Decano" na era moderna, em um novo feito do astro senegalês dentro do futebol saudita.

O desafio parece possível para Mané, especialmente com a força ofensiva que o Al-Nassr possui e a presença de nomes capazes de criar oportunidades para ele, o que coloca o ponta senegalês diante de uma chance real de elevar seu total de gols e ingressar na lista dos jogadores que mais marcaram na história deste confronto.