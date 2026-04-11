"Antes de ir para o Ajax, eu estava em uma situação bem melhor do que agora"

Maurice Steijn está descontente com a imagem que se formou após sua passagem pelo Ajax. É o que afirma o técnico do Sparta Rotterdam em entrevista ao NU.nl.

Steijn foi nomeado em junho de 2023 pelo então diretor de futebol Sven Mislintat como o novo treinador do Ajax.

Em menos de seis meses, o técnico de Haia foi demitido. Steijn foi responsabilizado pelos maus resultados.

Desde então, a imagem mudou, observa Steijn. “Um clube como o Ajax normalmente fica muito bem no currículo, mas agora foi diferente. Eu estava em uma posição significativamente melhor antes de ir para o Ajax do que depois.”

“Aquele período no Ajax deixou marcas, inclusive na minha família. Eles, por exemplo, não tinham pedido para que nossa vida privada aparecesse de repente nas revistas de fofoca”, conta Steijn.

Ainda assim, depois de alguns anos no Sparta, Steijn gostaria de repetir a experiência. “Acho que provei meu valor. Eu me atreveria a jogar em um grande clube novamente.”

Steijn não se preocupa. “Se nada surgir, tudo bem. Financeiramente estou bem, então posso tirar um período sabático, caso não surja a oferta certa agora.”

“Se surgir um grande clube, com certeza aceitarei. Caso contrário, não vou perder o sono por causa disso”, conclui Steijn.