CBF faz mudanças internas e tem "onda" de demissões antes de definir novo técnico

Entidade tem novos diretores e troca praticamente toda a comunicação da seleção brasileira

A seleção brasileira está no mercado atrás de um novo treinador. Ainda sem pressa, a entidade iniciou uma série de mudanças internas antes da escolha pelo técnico que comandará a Canarinho na busca pelo hexa. Nesta semana, o presidente Ednaldo Rodrigues, anunciou a chegada de três diretores e oficializou algumas saídas.

Alcides Rocha é o novo secretário-geral da CBF, Gamil Föppel, entrou como diretor jurídico, no lugar de Samantha Longo, que deixou a CBF na semana passada, e Hélio Santos Menezes Junior, foi oficializado como o novo diretor de governança.

Uma das áreas que passou por mais mudanças foi a de comunicação. Vinicius Rodrigues, diretor de comunicação que acompanhava diretamente a seleção brasileira principal, foi desligado com sua equipe. Também foi dispensado Bruno Pacheco, um dos responsáveis pela comunicação da seleção de base, entre outros nomes da pasta.

Vinicius ficou famoso na Copa do Mundo do Qatar pelo episódio com um gato, quando jogou no chão o felino que subiu na mesa durante entrevista coletiva de Vini Jr. A saída do diretor, no entanto, nada tem a ver com a situação e já estava em pauta desde que Ednaldo Rodrigues assumiu a entidade. O mandatário, no entanto, não queria fazer grandes mudanças antes da Copa do Qatar.

As mudanças seguirão acontecendo, e Tite deve ter a saída oficializada nesta semana. Com ele também devem sair seus auxiliares mais próximos e boa parte da estrutura que foi ao Qatar, para a Copa do Mundo de 2022.

O coordenador de seleções, Juninho Paulista, também não deve ser mantido no cargo. Ednaldo Rodrigues, no entanto, ainda não bateu um martelo sobre um substituto. O mandatário ouviu recomendações para contratar um diretor técnico, e Andrés Sanchez conta com lobby internamente, mas a postura do ex-presidente do Corinthians nos bastidores irritou o atual presidente.