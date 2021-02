Antes de definir futuro, Rafinha pretende ouvir proposta do Atlético-MG

Lateral desembarca no Brasil nesta segunda-feira e vai intensificar as conversas para escolher o novo clube

Depois de passar alguns dias na Alemanha, Rafinha desembarca no Brasil nesta segunda-feira (07) e vai começar a definir o futuro. O lateral, que está livre no mercado desde que rescindiu com o Olympiacos, já sabe das condições do Flamengo, que deseja oferecer um contrato até dezembro de 2021 e uma oferta salarial um pouco abaixo do que o atleta recebia em sua primeira passagem no clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Segundo apuração da Goal, antes de tomar uma decisão, no entanto, Rafinha pretende ouvir o Atlético-MG, outro clube bastante interessado em contratar o lateral. O Galo, inclusive, tem um projeto ambicioso e planeja montar um grande time para a temporada 2021.

Rafinha também desperta o interesse do Palmeiras, mas com a delegação no Mundial de Clubes, o foco do Alviverde é outro no momento. O lateral, por sua vez, também não tem pressa para definir o futuro e espera analisar com calma todas as opções.