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Ahmed Mansy

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Antes da venda ou empréstimo: Postecoglou concede aos jogadores do Al-Nassr uma última chance

Al-Nassr
A. Postecoglou
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Austrália

Quem deixa o Real Madrid?

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, concedeu aos jogadores do clube uma última chance, antes de definir quais deles deixarão a equipe antes do início da nova temporada.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Postecoglou informou a diretoria do Al-Nassr sobre o adiamento da divulgação da lista de jogadores que deixarão o clube até o fim do período de treinamento no exterior, na capital portuguesa, Lisboa.

Assim que forem concluídas as últimas partidas do período de treinamento em Portugal, e com o retorno à capital saudita, Riade, o treinador australiano definirá a lista dos que deixarão a equipe, seja por venda definitiva ou por empréstimo.

O jornal esclareceu que a diretoria do clube saudita não permitirá que nenhum jogador saia por empréstimo gratuito durante a próxima temporada, especialmente os jogadores que têm contratos elevados em termos de salário.

O Al-Nassr iniciou seu período de treinamento na capital portuguesa, Lisboa, no último dia 19 de julho, e já disputou duas partidas amistosas até o momento, perdendo a primeira para a equipe reserva do Benfica pelo placar de 2 a 1, antes de vencer o Mérida, da Espanha, por 2 a 0.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF

O clube disputa uma terceira partida neste sábado, quando enfrenta o Estrela Amadora, de Portugal, antes de encerrar seu período de treinamento com um confronto contra o Almería, da Espanha, na próxima terça-feira.

O Al-Nassr iniciará a nova temporada dentro de cerca de duas semanas, mais precisamente no dia 15 de agosto deste ano, quando enfrentará o Al-Fateh na primeira rodada da Roshn League.

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