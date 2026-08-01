O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, concedeu aos jogadores do clube uma última chance, antes de definir quais deles deixarão a equipe antes do início da nova temporada.
O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Postecoglou informou a diretoria do Al-Nassr sobre o adiamento da divulgação da lista de jogadores que deixarão o clube até o fim do período de treinamento no exterior, na capital portuguesa, Lisboa.
Assim que forem concluídas as últimas partidas do período de treinamento em Portugal, e com o retorno à capital saudita, Riade, o treinador australiano definirá a lista dos que deixarão a equipe, seja por venda definitiva ou por empréstimo.
O jornal esclareceu que a diretoria do clube saudita não permitirá que nenhum jogador saia por empréstimo gratuito durante a próxima temporada, especialmente os jogadores que têm contratos elevados em termos de salário.
O Al-Nassr iniciou seu período de treinamento na capital portuguesa, Lisboa, no último dia 19 de julho, e já disputou duas partidas amistosas até o momento, perdendo a primeira para a equipe reserva do Benfica pelo placar de 2 a 1, antes de vencer o Mérida, da Espanha, por 2 a 0.
O clube disputa uma terceira partida neste sábado, quando enfrenta o Estrela Amadora, de Portugal, antes de encerrar seu período de treinamento com um confronto contra o Almería, da Espanha, na próxima terça-feira.
O Al-Nassr iniciará a nova temporada dentro de cerca de duas semanas, mais precisamente no dia 15 de agosto deste ano, quando enfrentará o Al-Fateh na primeira rodada da Roshn League.