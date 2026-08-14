Antes da possível saída, Malcom entra para a história do Al-Hilal com feito inédito

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, entrou para a história do clube pela porta da frente, após alcançar um feito histórico inédito, em um momento em que crescem as especulações sobre sua saída do time durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Hilal venceu o Al-Fayha por 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da Roshn Saudi League.

Malcom marcou o segundo gol do Al-Hilal, o único em jogada aberta, aos 26 minutos de partida, depois de aproveitar um erro da defesa do Al-Fayha e mandar a bola às redes com categoria.

Segundo os canais "Thmanyah", detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita, esse gol colocou o ponta brasileiro no topo do Al-Hilal, ao se tornar o primeiro jogador na história do clube a participar de 5 gols nas rodadas de abertura da Roshn Saudi League.

Malcom alcançou esse feito histórico no momento em que seu nome é associado a uma saída do Al-Hilal na atual janela de transferências de verão, para se transferir ao Al-Diriyah, ou a algum clube do Brasil, do Catar ou dos Emirados Árabes.

Vale lembrar que Malcom chegou ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo do Zenit, da Rússia, e conduziu a equipe à conquista de 5 títulos: a Roshn Saudi League, duas Copas do Rei e outras duas Supercopas Sauditas.